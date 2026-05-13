La Island Motorsport sulle strade del mito
La scuderia locale Island Motorsport, in collaborazione con la Tempo srl, si prepara a partecipare alla 110ª Targa Florio che si terrà nel Palermitano il fine settimana prossimo. L'annuncio è stato fatto con un comunicato ufficiale, evidenziando la volontà di affrontare la classica gara sulle strade che rappresentano un patrimonio storico del motorsport italiano. La partecipazione è stata confermata attraverso un comunicato stampa diffuso nelle ultime ore.
Lanciato il guanto di sfida, la scuderia locale Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl), si appresta ad affrontare la 110ª Targa Florio, in scena nel Palermitano il prossimo fine settimana. Sulle strade del mito, tra il pubblico di casa, un appuntamento tanto atteso quanto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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