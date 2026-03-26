una mezza maratona sulle strade del mito

Il prossimo fine settimana si svolgerà la seconda edizione della mezza Maratona d’Italia, un evento che ha già attirato l’attenzione a livello nazionale. La corsa si terrà sulle strade del territorio, coinvolgendo numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La manifestazione prevede un percorso di circa 21 chilometri, con partenza e arrivo in una località specifica, e si svolgerà durante la giornata di domenica.

Sta arrivando di corsa il fine settimana della mezza Maratona d’Italia che, già alla seconda edizione, si è dimostrato un evento di portata nazionale, con oltre 15.000 partecipanti (un terzo provenienti dall’estero). Una grande vetrina per il territorio, un’occasione per mostrare le nostre eccellenze e particolarità, in uno scenario unico al mondo. Non sarà quindi solamente una gara, ma tutto un weekend agonistico o comunque sportivo e soprattutto una grande festa. Il Villaggio sarà aperto a Maranello dalle 10 alle 20, da venerdì a domenica. Si inizierà a correre sabato alle 15,00 con la "family run" di 5 chilometri. Domenica alle 9.30 prenderà il via la mezza maratona, seguita alle 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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