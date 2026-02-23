Trump semina confusione i nuovi dazi penalizzano l’Europa e premiano la Cina

Le decisioni di Trump sui nuovi dazi hanno causato tensioni tra Stati Uniti ed Europa, penalizzando le aziende europee e favorendo quelle cinesi. La misura mira a proteggere le imprese americane, ma provoca reazioni di sdegno tra i governi europei. Le tariffe colpiscono settori chiave come l’automobilismo e l’elettronica, portando a un incremento dei costi e a un rallentamento degli scambi commerciali. Le conseguenze si fanno sentire anche sui mercati finanziari internazionali.

"Lame duck" dicono gli americani per definire la condizione del presidente quando, alle elezioni di metà mandato, perde la maggioranza al Congresso. Sulla carta Trump ha oggi la maggioranza ma teme di usarla per imporre i dazi perché la rielezione di molti deputati è in bilico. Per loro votare a favore dei dazi significa perdere il voto di quegli elettori che stanno soffrendo la politica commerciale di Trump. L'Unione europea non può cincischiare o reagire in ordine sparso. Trump è finito in una trappola costruita con le sue mani.