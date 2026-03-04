IA e dazi la guerra fredda di Trump all’Europa

È stato pubblicato ieri il terzo libro-inchiesta di Daniele Magrini, giornalista de La Nazione ora in pensione, intitolato “Intelligenza artificiale e dazi, la guerra fredda di Trump all’Unione Europea”. Nel testo vengono analizzati i rapporti tra l’amministrazione americana e l’Europa riguardo alle questioni di intelligenza artificiale e tariffe commerciali. Il volume approfondisce le tensioni tra le due parti in questo ambito.

È uscito ieri il terzo libro-inchiesta di Daniele Magrini (foto), giornalista de La Nazione oggi in pensione, sull’ IA dal titolo ’ Intelligenza artificiale e dazi, la guerra fredda di Trump all’Unione Europea ’. Edito da Effigi nella collana Nuovi Saggi, il libro cerca di documentare gli effetti dirompenti dell’IA se manovrata da un personaggio borderline come il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per scopi geopolitici e a tutela degli interessi di business delle Big Tech americane. Dalla bramosia di conquistare la Groenlandia all’offensiva contro l’AI Act dell’ Unione europea, fino all’attacco alle regole digitali che l’Europa si è data: tutto è nel nome di ’ America First ’, secondo quanto scritto in quattro documenti fondamentali della Casa Bianca che sono usciti nel 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it

