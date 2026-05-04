A maggio 2026, le piattaforme streaming offrono una vasta selezione di film, tra cui La Grazia di Paolo Sorrentino, disponibile su Netflix dal 13 maggio, e No Other Choice di Park Chan-wook. Tra le altre uscite ci sono anche film horror e thriller come Send Help, che completano un mese ricco di proposte cinematografiche. Uno dei titoli più attesi vede protagonista un presidente della Repubblica interpretato da Toni Servillo.

Il film che è valso la Coppa Volpi a Toni Servillo alla Mostra di Venezia, il nuovo capolavoro di Park Chan-wook e molto altro. Ecco i migliori film disponibili sulle piattaforme questo mese Un tormentato presidente della Repubblica (Toni Servillo) è al centro del nuovo e sorprendente film di Paolo Sorrentino, La Grazia (su Netflix dal 13 maggio) candidato a quattordici David di Donatello. E ancora, il capolavoro di Park Chan-wook sulla giungla del (non) lavoro contemporaneo: No Other Choice è su Sky Cinema e NOW (dal 1° maggio). Il thriller horror Send Help di Sam Raimi sui rapporti di potere e le derive oscure del capitalismo sarà presto on demand su Disney+ (dal 7 maggio).🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La Grazia di Sorrentino, No Other Choice di Park Chan-wook , il thriller horror Send Help e tanti altri bei film da vedere sulle piattaforme a maggio 2026

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