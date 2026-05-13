La grande musica torna di scena a Il rock è tratto | ospite di questa edizione Giorgio Poi

Qualche anno fa, Giorgio Poi, uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana dentro e fuori i confini del Paese, passava da un club di Savignano sul Rubicone. Oggi torna in Romagna, e lo fa salendo su un palco in piazza, al "Rock è tratto" venerdì 12 giugno, inaugurando ufficialmente la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro

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