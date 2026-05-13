La grande famiglia della Ginnastica Falciai si ritrova per la cena societaria

La Ginnastica Falciai ha organizzato una cena societaria per riunire atleti, allenatori e dirigenti. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione per condividere momenti di convivialità e rafforzare il senso di gruppo tra tutti i membri della società. La serata si terrà in una location della città e sarà aperta a tutti coloro che fanno parte della famiglia sportiva.

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