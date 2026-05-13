La grande famiglia della Ginnastica Falciai si ritrova per la cena societaria
La Ginnastica Falciai ha organizzato una cena societaria per riunire atleti, allenatori e dirigenti. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta un’occasione per condividere momenti di convivialità e rafforzare il senso di gruppo tra tutti i membri della società. La serata si terrà in una location della città e sarà aperta a tutti coloro che fanno parte della famiglia sportiva.
Arezzo, 13 maggio 2026 – La Ginnastica Falciai si prepara a vivere un momento di festa e condivisione. Domani sera, giovedì 14 maggio, alle ore 20.30, atlete, tecnici, dirigenti, famiglie e sostenitori si ritroveranno al ristorante Fracassi Walter, nella zona industriale Quarata ad Arezzo, per la tradizionale cena societaria. Un appuntamento pensato per riunire tutta la grande famiglia della Falciai, celebrare il percorso svolto durante l’anno sportivo e rafforzare quel senso di appartenenza che da sempre accompagna l’attività della società. La cena arriva infatti dopo un altro fine settimana ricco di gare e soddisfazioni per il gruppo agonistico Silver, impegnato nelle prove regionali individuali.🔗 Leggi su Lanazione.it
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