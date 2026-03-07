Un weekend di podi e crescita per la Ginnastica Falciai a Castiglion Fiorentino

Durante il fine settimana, le atlete della Ginnastica Falciai hanno partecipato a competizioni Csen a Castiglion Fiorentino, con le rappresentative dei gruppi Gazzelle e Silver. La società aretina ha ottenuto diversi risultati nei vari appuntamenti, dimostrando crescita e determinazione durante le due giornate di gare. Il weekend si è concluso con una serie di podi e soddisfazioni per le giovani ginnaste.

Fine settimana da incorniciare per la Ginnastica Falciai. La società aretina è stata impegnata a Castiglion Fiorentino sabato 28 febbraio e domenica 1 nelle competizioni Csen con le atlete del gruppo Gazzelle e del gruppo Silver. Tra prove individuali, esercizi di squadra e d’insieme, il bilancio racconta una trasferta estremamente positiva: tanti podi e piazzamenti importanti. Iniziamo dal gruppo Gazzelle. Nel Silver Cup 1 è arrivata subito una grande soddisfazione nella categoria Senior, dove Francesca Bereholschi ed Eleonora Capacci hanno conquistato l’oro nella specialità di coppia con l’esercizio alla palla, imponendosi con un’esecuzione convincente e di grande qualità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

