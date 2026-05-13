La Governante di Cavour chiude la Stagione 25 26 del Roma AB di Figline Valdarno
La governante di Cavour ha concluso la stagione 20252026 del Roma AB di Figline Valdarno. La stagione si è svolta al Cinema Teatro Roma AB, che quest'anno ha ospitato sia spettacoli dal vivo sia proiezioni di film in prima visione. La chiusura della stagione ha segnato la fine di un ciclo di eventi, con il teatro che ha offerto un ricco calendario di appuntamenti culturali.
Finale di stagione sul ritrovato palco del Cinema Teatro Roma AB di Figline Valdarno, che ha inaugurato quest'anno un bel cartellone live accanto alle proiezioni di prima visione. Riflettori accesi venerdì 15 maggio, alle 21,15, sull'ultimo titolo in programma "La governante di Cavour", uno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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