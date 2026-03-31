Scoppio del Carro 2026 a Figline Valdarno

Da firenzetoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Figline Valdarno si svolge ogni anno durante il periodo pasquale la tradizionale manifestazione dello Scoppio del Carro. L’evento, che si ripete con cadenza annuale, coinvolge la preparazione e la parata di un carro decorato che viene fatto esplodere in occasione della festività. La tradizione si ripropone anche nel 2026, attirando visitatori e partecipanti nella cittadina toscana.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Torna, come ogni anno nel periodo pasquale, la tradizione dello Scoppio del Carro a Figline Valdarno. Le celebrazioni pasquali inizieranno alle ore 10:30 con il Corteo Storico che sfilerà lungo le vie cittadine del centro di Figline. Il corteo sarà accompagnato dalle Istituzioni, dagli Sbandieratori e dalle Contrade, seguiti dai Vessilliferi dei Borghi e delle Arti e dai Nobili del Castello di Marostica, protagonisti della suggestiva Partita a Scacchi Viventi. Alle ore 11:00, nella Collegiata di Santa Maria Assunta, si terrà la solenne Messa di Pasqua alla presenza del Corteo Storico. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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