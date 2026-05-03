La stagione al teatro Cavour di Imperia si conclude con lo spettacolo che vede protagonisti Servillo e Incudine, ispirato all’Odissea. Lo spettacolo propone una rivisitazione moderna del mito classico, adattandolo a un contesto contemporaneo. La rappresentazione si concentra sulla trasposizione del racconto antico in una narrazione attuale, con interpretazioni che mescolano elementi teatrali tradizionali e innovativi. La messa in scena si svolge negli ultimi giorni della stagione teatrale.

? Cosa scoprirai Chi sono gli interpreti che porteranno in scena l'Odissea moderna?. Come viene trasformato il mito classico in un racconto contemporaneo?. Dove si possono trovare i dettagli per i trasporti gratuiti?. Perché questa produzione segna un cambio di rotta per il teatro?.? In Breve Cast con Antonio Vasta, Anita Vitale, Francesco Bongiorno, Faisal Taher, Manfredi Tuminello e Pino Ricosta.. Biglietti da 15 a 35 euro con ridotti e tariffe agevolate per bambini sotto i 13 anni.. Bus gratuito per spettatori da Genova, Recco o Sori con prenotazione via email.. Evento preludio alla rassegna estiva Parole antiche per pensieri nuovi dal 20 giugno al 3 agosto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia, l’Odissea di Servillo e Incudine chiude la stagione al Cavour

Notizie correlate

Imperia: Filosofia in scena al Teatro Cavour, un ciclo di incontri per affrontare le sfide del presente.Il Teatro Cavour di Imperia ospita un ciclo di incontri, "Vivere con filosofia", che mira a portare il pensiero filosofico nel dibattito...

Cinesorriso Imperia debutta al Teatro Cavour: tre giorni tra cinema, comicità e nuovi mediaNasce a Imperia un nuovo appuntamento dedicato alla commedia e ai linguaggi dell’umorismo contemporaneo.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Odissea. Un Canto Mediterraneo al Teatro Cavour di Imperia il 9 maggio.

Odissea. Un canto mediterraneoCon Mario Incudine, Peppe Servillo e un ensemble di 14 musicisti. Un progetto di Sergio Maifredi. Regia di Mario Incudine e Sergio Maifredi. Con Mario Incudine, Peppe Servillo, Antonio Vasta, Anita Vi ... politicamentecorretto.com

Odissea, tra epica e citazioni nel trailer del nuovo film di Christopher NolanÈ stato presentato il trailer ufficiale di Odissea, il nuovo film diretto da Christopher Nolan che rivisiterà il poema greco di Omero. Tra epica e richiami a opere della sua filmografia, il regista ... movieplayer.it