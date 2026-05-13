la global sumud flotilla si prepara a salpare ancora

La Global Sumud Flotilla si appresta a partire giovedì 14 maggio da Marmaris, in Turchia, con un gruppo di imbarcazioni dirette verso la Striscia di Gaza. La nave partirà dal porto turco, situato nella regione sud-occidentale vicino all’isola greca di Rodi. È prevista la partenza di diverse imbarcazioni che si muoveranno insieme nel tentativo di raggiungere la destinazione.

La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare giovedì 14 maggio con un convoglio di imbarcazioni diretto verso la Striscia di Gaza dal porto di Marmaris, località della Turchia sudoccidentale vicina all’isola greca di Rodi. Lo hanno annunciato gli attivisti durante una conferenza stampa. Il convoglio sarà formato in tutto da 54 imbarcazioni: una trentina sono giunte dalla Grecia, mentre le altre si trovavano già in Turchia. A bordo dei natanti ci saranno circa 500 attivisti. «A seguito dell’intercettazione illegale di imbarcazioni in acque internazionali e delle documentate violenze contro attivisti internazionali, la Flotilla sta procedendo con la fase finale della sua missione per rompere l’assedio alla Palestina», si legge sui social.🔗 Leggi su Lettera43.it

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La Global Sumud Flotilla è pronta a salpare domani, con un convoglio di imbarcazioni, verso #Gaza. Partirà dal porto di Marmaris, località della Turchia, vicina all’isola greca di Rodi. Lo hanno annunciato gli attivisti in conferenza stampa. x.com

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