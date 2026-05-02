La Global Sumud Flotilla trascina l’Italia davanti alla Cedu | Doveva proteggere gli attivisti E intanto la missione si prepara a ripartire

Nella notte tra l’1 e il 2 maggio, il team legale della Global Sumud Flotilla ha presentato un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti umani contro l’Italia. La richiesta riguarda la presunta violazione dei diritti degli attivisti coinvolti in una spedizione marittima, accusando le autorità italiane di non averli adeguatamente protetti. Nel frattempo, la missione si prepara a ripartire, con nuovi piani e obiettivi.

Nella notte tra l’1 e il 2 maggio, il team legale della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita alla volta della Striscia di Gaza con centinaia di attivisti provenienti da tutto il mondo, ha depositato un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo contro lo Stato italiano. La vicenda è quella che riguarda i due attivisti Thiago Avila e Saif Abukeshek, «attualmente detenuti arbitrariamente dalle autorità israeliane, in regime di incomunicabilità, senza accesso a difensori, familiari o autorità consolari». In una nota, gli attivisti della Flotilla spiegano di essersi rivolti alla Cedu per denunciare «una...🔗 Leggi su Open.online

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Una raccolta di contenuti

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