A Sanremo apre Vanity Fair Riviera la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli Tutto quello che c' è da sapere e come registrarsi

Vanity Fair Riviera apre a Sanremo a causa di una collaborazione con Crivelli, che porta l’evento nel cuore della città. Dal 24 al 28 febbraio, la casa diventa un punto di ritrovo per fashionisti e appassionati, offrendo sessioni di styling, interviste con ospiti e momenti di intrattenimento come aperitivi e feste private. La partecipazione richiede una registrazione, e l’atmosfera si anima con incontri e attività esclusive. La casa accoglie visitatori e curiosi ogni giorno.

© Vanityfair.it - A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Una ricca scaletta di appuntamenti è prevista nell'hub creativo di Vanity Fair: a inaugurare in grande stile il nuovo punto d’incontro sanremese l'esclusivo Watch Party di Crivelli, main partner dell’evento, con la partecipazione dell’attrice spagnola Roci´o Mun~oz Morales come co-host insieme al Direttore di Vanity Fair Simone Marchetti. In programma, sempre in collaborazione con il brand di alta gioielleria, anche delle esclusive styling session, sempre su registrazione, che vedono la vulcanica stylist e content creator Rita di Benedetto cimentarsi ogni giorno con un look diverso creato ad hoc per l'occasione, con protagonisti i gioielli Crivelli delle collezioni Like, Naked e Classic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it Resto del Carlino e Vanity Fair ancora insiemeResta confermata la collaborazione tra Resto del Carlino e Vanity Fair, un progetto che prosegue con successo. Il gioco dei tarocchi di Vanity Fair: chi vincerà Sanremo 2026?Vanity Fair ha promosso un gioco di tarocchi tra i cantanti in gara a Sanremo 2026, attribuendo a ciascuno una carta che li rappresenta. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il gioco dei tarocchi di Vanity Fair: chi vincerà Sanremo 2026?; Sanremo 2026, i gadget da avere per essere pronti a tutto; Festival di Sanremo 2026: la bellezza invade la città e il palco dell'Ariston. Tutte le iniziative; Sanremo 2026, tra retroscena e colpi di scena: Fedez pronto alla bomba personale, Belén pronta a sorprendere e la Rai che blinda loghi e stylist. Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity a Sanremo. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Apre le porte la casa sanremese di Vanity Fair in collaborazione con Crivelli. Dal 24 al 28 febbraio un fitto programma di attività, tra styling session, ospiti speciali, interviste, aperitivi, focacc ... vanityfair.it Sanremo 2026, il Festival parte dal green carpet: i 30 Big sfilano tra fiori, fan e quell’aria da notte prima degli esami: da Arisa a Tommaso ParadisoIl Festival di Sanremo 2026 comincia dal green carpet: i 30 Big in gara sfilano in Corso Matteotti. Tra debutti, grandi ritorni e prime reazioni del pubblico, la vigilia accende ufficialmente la setti ... vanityfair.it Leggo. . Si apre un nuovo capitolo nella vita di Elisabetta Canalis: la showgirl sarebbe di nuovo single. Rientrata in Italia per la Milano Fashion Week, la 47enne ex velina appare «più che serena, quasi raggiante», riporta Vanity Fair. La novità è appunto l'addi - facebook.com facebook Nel nuovo numero di Vanity Fair, accendiamo la luce sulla nostra solitudine, dalle nuove generazioni al processo ai social in California al soft clubbing e agli Epstein Files x.com