Al momento non si conosce il vincitore di Sanremo 2026, ma i favoriti sono già stati individuati e i pronostici sono caldi. Tra le canzoni trasmesse in radio, le interpretazioni che colpiscono e i ritorni che sorprendono, il festival si presenta ancora molto aperto. La competizione prosegue senza un chiaro favorito e il podio resta tutto da scoprire.

Il toto vincitore secondo Vanity Fair 1. Sal Da Vinci - Per sempre sì La sua prima partecipazione al Festival, nel 2009, ha avuto un che di rocambolesco: dapprima eliminato, poi ripescato e infine terzo classificato. In questa edizione potrebbe arrivare più in alto: il suo pezzo è il vero tormentone di questo Sanremo, brano dance stile partenopeo che ballano già tutti. 2. Fedez & Masini - Male necessario Sono già primi nella classifica di Spotify e pure in quella Fimi. La cover di Bella stronza lì ha uniti l’hanno scorso e squadra che vince non si cambia: Fedez rappa, Masini canta da pelle d’oca, un inno alla libertà. Funzionano bene, troppo bene. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi vince Sanremo 2026? Favoriti, pronostici e il podio secondo Vanity Fair

Chi vincerà Sanremo 2026 secondo noi

