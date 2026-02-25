un termovalorizzatore per la gestione dei rifiuti

Il progetto di un nuovo termovalorizzatore nasce per ridurre i rifiuti in città, spinto dalla crescente quantità di scarti prodotti ogni giorno. La decisione deriva dalla necessità di trovare una soluzione efficace per smaltire i rifiuti e alleggerire le discariche sovraccariche. La realizzazione coinvolge diversi cantieri aperti in varie zone e un investimento significativo da parte delle amministrazioni locali. La presenza di impianti all’avanguardia mira a migliorare la gestione ambientale e a rispettare le normative vigenti.

La città cammina e lo si vede dai tanti cantieri aperti. Il sindaco Emanuele Pepa cerca di stare con i piedi a terra indicando immediate scadenze e progetti concreti da portare a termine. Tra i lavori più attesi ci sono quelli legati al Torrione e al parco di via Cesare Battisti. "Ci sono due finanziamenti distinti – spiega il sindaco. Per la parte delle mura puntiamo a concludere i lavori entro l'estate, indicativamente a luglio. Per la parte superiore servirà probabilmente più tempo, forse fino alla fine dell'anno". Sul fronte della gestione di alcuni spazi pubblici, la novità è l'imminente apertura dell' Ostello, la struttura accanto al Wwf di Villa Colloredo Mels, concessa in gestione all'Ente San Filippo Neri.

Il sindaco di Courmayeur esclude definitivamente il termovalorizzatore come soluzione per la gestione dei rifiuti.Il sindaco di Courmayeur chiude la porta al termovalorizzatore.

Paupisi Comune Rifiuti Free 2025: un riconoscimento per l’impegno della comunità nella gestione dei rifiutiIl Comune di Paupisi ha raggiunto l’importante traguardo di essere ufficialmente riconosciuto come Comune Rifiuti Free 2025, un attestato che premia l’impegno della comunità nella gestione sostenibile dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente.

Teleacras – La Corte dei Conti boccia la gestione dei rifiuti in Sicilia

Cairo e Cengio nel mirino, il caso termovalorizzatoreCairo – Valbormida nel mirino. Da una parte quattro manifestazioni d'interesse su sei che fanno rotta sull'entroterra savonese, per costruire tra Cairo e Cengio il nuovo termovalorizzatore. Dall'altra ...

Sei manifestazioni di interesse per il termovalorizzatore in Liguria: a marzo il bando di Regione LiguriaSono sei le manifestazioni di interesse arrivate alla Regione Liguria per la realizzazione di un termovalorizzatore sul territorio regionale. A renderlo noto è stato il presidente Marco Bucci, ...

Marche a Rifiuti Zero 'coraggio politico è cambiare modello gestione dei rifiuti'. Termovalorizzatore ed economia circolare, Antonozzi replica a Carrescia

