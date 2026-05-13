La Gea sciupa tutto brutta gara con il Bellaria Per la salvezza adesso servono due vittorie

La Gea perde in modo netto contro il Bellaria Cappuccini Pontedera nella terza partita del primo turno dei playout di serie C femminile, con il punteggio di 38-41. La gara, che si è disputata in modo alterno, ha visto le ragazze di Luca Faragli commettere errori che hanno compromesso il risultato finale. Ora, per mantenere la categoria, alla squadra serve vincere due delle prossime partite.

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La Gea butta via una salvezza anticipata, facendosi superare (38-41 il finale) in gara 3 del primo turno dei playout di serie C femminile dal Bellaria Cappuccini Pontedera, al termine di una partita in chiaroscuro per le ragazze di Luca Faragli. Nel palasport di via Austria si è assistito alla solita gara intensa, tutta fisicità, con Borellini e compagne che hanno finito per pagare soprattutto i tanti errori commessi nei tiri liberi. E’ stato un match giocato sempre punto a punto, in cui le biancorosse sono riuscite a recuperando un ’meno 9’ per arrivare ad avere anche dieci punti di vantaggio, ma si sono fatte rimontare dalle pisane. "Ancora una volta abbiamo pagato la nostra discontinuità – commenta coach Luca Faragli –.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Gea sciupa tutto, brutta gara con il Bellaria. Per la salvezza adesso servono due vittorie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Manfredonia si butta via contro il Gravina: una brutta gara complica la salvezzaUn brutto Manfredonia perde in casa, dopo mesi, contro un ordinato Gravina e complica i piani salvezza considerando la vittoria della Sarnese ed il... Leggi anche: Il Poggibonsi sbaglia tutto! Sconfitta pesante. Poca grinta e adesso la salvezza è più lontana