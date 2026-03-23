Il Poggibonsi sbaglia tutto! Sconfitta pesante Poca grinta e adesso la salvezza è più lontana
POGGIBONSI 1 TRESTINA 2 POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Martucci, Borri F., Salto; Rodio (57’ Accursi), Borghi (80’ Zuccherato), Cardoselli (57’ Ciacci), Masini, Shenaj (67’ Gerbino), Boriosi, Magnati (57’ Valenti). Panchina: Pacini, El Dib, Vella, Lenzi. Allenatore Consonni. TRESTINA (4-3-2-1): Vitali; Russo (83’ Scartoni), Sensi, De Mejo, Ubaldi (53’ Bussotti), Tolomello, Ferrarese, Nouri; Principe (72’ Granturchelli), Ferri Marini (72’ Mercuri), Priore (88’ Confessore). Panchina: Bonifacio, Lucchese, Dottori, Dini. Allenatore Croce. Arbitro Radovanovic di Maniago. Reti: 40’ Ferri Marini, 68’ Priore, 92’ Accursi. Note – Ammoniti Valenti e Martucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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