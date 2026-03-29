Il Manfredonia si butta via contro il Gravina | una brutta gara complica la salvezza

Il Manfredonia ha perso in casa contro il Gravina in una partita considerata negativa per i padroni di casa. La squadra di casa ha subito una sconfitta che rende più difficile la conquista della salvezza, in un contesto in cui anche la vittoria della Sarnese e il pareggio tra Francavilla ed Heraclea hanno influito sulla classifica. La gara si è conclusa con il Manfredonia in difficoltà.

Un brutto Manfredonia perde in casa, dopo mesi, contro un ordinato Gravina e complica i piani salvezza considerando la vittoria della Sarnese ed il pari tra Francavilla ed Heraclea. Anche i cambi operati dalla panchina sipontina hanno fatto discutere gli addetti ai lavori ed il pubblico occorso, come sempre, in massa al Miramare. Gravina in vantaggio poco prima della fine del primo tempo, quasi improvvisamente, dopo un errore sulla corsia di sinistra, con un tiro dal limite di Basanisi. All'88' scontro Carullo-Russo al limite dell'area di rigore: il difensore sipontino ha la peggio, ma per l'arbitro non c'è nulla. Due minuti dopo un tiro dal limite deviato dalla mano di un difensore ospite: anche in questo caso Budriesi di Bologna non vede nulla. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Manfredonia si butta via contro il Gravina: una brutta gara complica la salvezza Articoli correlati Leggi anche: Volley Femminile A2. Volley Modena, la missione salvezza si complica. Contro Casalmaggiore arriva il primo passo falso Cuore e grinta dell’Under 19 del Manfredonia: 0-0 contro il Gravina?Si chiude con un pareggio per 0-0 la sfida casalinga dell’Under 19 del Manfredonia Calcio 1932 contro il Gravina, valida per il turno...