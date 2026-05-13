La foto del turista | atto unico per due attori al Nuovo Teatro Val d’Agrò

Domenica 17 maggio alle 18:30, il Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva ospiterà lo spettacolo “La foto del turista”, un atto unico interpretato da due attori. La produzione è nata dall’idea di Vincenzo Volo e dal testo di Giovanna Criscuolo, entrambi sul palcoscenico insieme. La regia è di Federico, e lo spettacolo sarà presentato nel teatro diretto da Cettina Sciacca.

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