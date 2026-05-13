La foto del turista | atto unico per due attori al Nuovo Teatro Val d’Agrò
Domenica 17 maggio alle 18:30, il Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva ospiterà lo spettacolo “La foto del turista”, un atto unico interpretato da due attori. La produzione è nata dall’idea di Vincenzo Volo e dal testo di Giovanna Criscuolo, entrambi sul palcoscenico insieme. La regia è di Federico, e lo spettacolo sarà presentato nel teatro diretto da Cettina Sciacca.
Domenica 17 maggio, ore 18,30, il Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa di Riva diretto da Cettina Sciacca ospiterà “La foto del turista”, atto unico per due attori nato da un’idea di Vincenzo Volo, con testo di Giovanna Criscuolo, interpretato dagli stessi autori e con la regia di Federico.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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