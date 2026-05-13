La forza in passerella con Defilé in Rosa Tra applausi commozione e racconti di rinascita
La serata al PalaBachelet ha visto la quarta edizione del Défilé in Rosa, promossa dall’associazione Agatha in Cammino. Durante l’evento sono stati presenti momenti di applausi e commozione, accompagnati da testimonianze di rinascita. La manifestazione ha messo in mostra le creazioni delle modelle, mentre il pubblico ha seguito con attenzione le diverse esibizioni. La serata si è conclusa tra emozioni e applausi.
Applausi, commozione e racconti di rinascita hanno riempito la scorsa sera il PalaBachelet, teatro della quarta edizione del Défilé in Rosa promosso dall'associazione Agatha in Cammino. Per la prima volta approdato a Oggiono, l’evento ha portato sul territorio una serata intensa e autentica.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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