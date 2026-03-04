Palazzo dei Priori diventa una passerella di eleganza e resilienza con la Sfilata della rinascita
Domenica 8 marzo alle ore 17,30 palazzo dei Priori diventa una passerella di moda e solidarietà con la “Sfilata di rinascita”.L'evento, promosso dal comune di Viterbo insieme all'istituto di moda Fotu Viterbo e a Beatrice onlus, promette un pomeriggio di emozioni, eleganza e resilienza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
