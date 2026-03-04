Palazzo dei Priori diventa una passerella di eleganza e resilienza con la Sfilata della rinascita

Domenica 8 marzo alle 17,30, il palazzo dei Priori ospiterà la “Sfilata di rinascita”, un evento che trasformerà gli spazi storici in una passerella di moda e solidarietà. L’iniziativa coinvolge diversi modelli e rappresenta un momento di celebrazione dell’eleganza e della resilienza, offrendo al pubblico un’occasione di partecipazione e supporto. La manifestazione si svolgerà all’interno del palazzo, creando un’atmosfera unica.