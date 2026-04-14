A Terni moda e solidarietà insieme in passerella per il Défilé del cuore

A Terni si è svolto il Défilé del cuore, un evento organizzato da un’associazione locale, che ha visto sfilare modelli e modelle nella biblioteca comunale. La manifestazione si è tenuta sabato 18 aprile alle 16, coinvolgendo il pubblico presente e raccogliendo fondi a favore di progetti di solidarietà. La passerella ha unito moda e impegno sociale, con l’obiettivo di sostenere iniziative benefiche.