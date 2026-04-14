A Terni moda e solidarietà insieme in passerella per il Défilé del cuore
A Terni si è svolto il Défilé del cuore, un evento organizzato da un’associazione locale, che ha visto sfilare modelli e modelle nella biblioteca comunale. La manifestazione si è tenuta sabato 18 aprile alle 16, coinvolgendo il pubblico presente e raccogliendo fondi a favore di progetti di solidarietà. La passerella ha unito moda e impegno sociale, con l’obiettivo di sostenere iniziative benefiche.
La moda incontra la solidarietà per il Défilé del cuore che Un’idea per la vita onlus ha organizzato per sabato 18 aprile alle 16 nella biblioteca comunale di Terni. L’associazione presieduta da Laura Cartocci darà vita, infatti, a un evento benefico di raccolta fondi per l’acquisto di poltrone.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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