Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno annunciato il ritorno in mare, con una partenza prevista dalla Turchia il 14 maggio. La missione mira a consegnare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza. La nave si prepara a salpare dopo aver concluso le ultime verifiche, mentre si segnalano tensioni legate alla richiesta di un'ispezione indipendente da parte di alcuni membri dell'equipaggio, ritenuta finora ignorata dall’Unione Europea.

La navigazione riparte. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla stanno ultimando i preparativi per salpare dalla costa della Turchia e tentare di raggiungere con aiuti umanitari la Striscia di Gaza. La data fissata è il 14 maggio. I 300 a bordo delle trenta imbarcazioni viaggeranno senza il supporto dell'Europa. Le istituzioni Ue non hanno dato alcuna risposta alla richiesta fatta dalla Flotilla nei giorni scorsi di attivare un'ispezione indipendente nel porto di Marmais e dissipare così ogni dubbio sulla natura civile della missione. Nei giorni scorsi, si legge in un comunicato stampa, "oltre alla lettera consegnata alla...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Flotilla riparte verso Gaza: salperà dalla Turchia il 14 maggio. “L’Ue ignora la nostra richiesta di verifica indipendente della missione umanitaria”

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