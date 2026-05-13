Il Comune di Taranto patrocina gli eventi per la Flotilla Tajani | 36 italiani sulle barche in Turchia
Il Comune di Taranto sta sostenendo gli eventi legati alla Flotilla, mentre il ministro degli Esteri ha confermato che 36 cittadini italiani sono a bordo delle imbarcazioni che si trovano ancora a Marmaris, in Turchia. Le barche della Global Sumud Flotilla sono attualmente ormeggiate nel porto turco, dove si stanno organizzando per proseguire verso Gaza. La missione è in fase di preparazione, senza ulteriori dettagli sulle prossime tappe.
Le barche della Global Sumud Flotilla si trovano ancora a Marmaris, in Turchia, dove si sono rifugiate per pianificare l’ultima parte della missione in direzione di Gaza. È probabile che dalla Turchia a Gaza ci sarà un’ennesima sosta tecnica, probabilmente a Cipro, ultimo avamposto europeo proteso verso il Medioriente, perfetto per poi provare a entrare da nord nelle acque controllate da Israele davanti alle coste di Gaza. I dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni ma, intanto, Thiago Avila e Saif Abukeshek si sono riuniti con il resto della Flotilla dopo essere stati espulsi da Israele a seguito di una detenzione. Non è chiaro come potrebbe reagire Tel Aviv a un altro arresto dei due attivisti a breve distanza dal precedente.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie correlate
Flotilla, le barche ripartono per la Turchia. Ma gli attivisti ora accusano gli israeliani di “violenza sessuale”La Flotilla sta per ripartire: la prossima tappa, già annunciata, prima di raggiungere le acque in cui insiste il blocco navale israeliano, sarà la...
Flotilla, ecco i nomi dei 23 italiani fermati sulle barche intercettateSono cinque donne e diciassette uomini gli italiani fermati durante le operazioni di abbordaggio della scorsa notte delle barche della Global Sumud...
Temi più discussi: Prendersi cura dell'udito significa prendersi cura di sè; Macchina amministrativa al collasso: il Comune di Taranto crolla a soli 3,7 dipendenti ogni mille abitanti; Avviso pubblico: Cessione Gratuita del Materiale Librario della Biblioteca Pietro Acclavio; Comune di Taranto: istanza tramite Portale Soget per rottamazione 2026.
Il Comune di Taranto si accinge a lanciare entro fine mese un avviso che, sempre per gli impianti, solleciterà la presentazione di proposte di partenariato pubblico-privato facebook
In un Comune della provincia di #Taranto sarebbero state eluse le regole di evidenza pubblica e i principi di trasparenza e concorrenza, con la preventiva individuazione delle imprese aggiudicatrici di lavori pubblici. 10 arresti dei #Carabinieri ? carabinieri x.com
L'Italia non perderà i diritti per gli Europei 2032 e ecco un rapido riepilogo sugli stadi italiani reddit
Direttore generale del Comune di Taranto: Lesto favorito per l’incaricoIl 52enne funzionario pubblico è segretario a Francavilla Fontana. Cinque i collaboratori da assumere nell’ufficio di staff del sindaco Marco Lesto è in pole position per l’incarico di direttore ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Comune di Taranto, debito da 1 milione all’Inps: non versò il canone per l’ex comando dei VigiliE sebbene il Comune abbia deciso di procedere al riconoscimento del debito per evitare azioni esecutive più onerose, la sfida a suon di carte bollate non è ancora conclusa Il Comune di Taranto, a meno ... lagazzettadelmezzogiorno.it