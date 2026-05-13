La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha trascorso due giorni di trattative senza risultati concreti, lasciando molte squadre in attesa. Nel frattempo, il dibattito tra Lega e Prefettura riguardo al derby di Roma e altri quattro incontri si è protratto anche oggi, senza trovare una soluzione definitiva. La situazione ha generato disagi e incertezza tra le società coinvolte, mentre le discussioni continuano senza esito apparente.

A quanto pare, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì sera alle 20.45. Lo dicono fonti Ansa, che confermano la volontà della Prefettura di restare sulle proprie posizioni. La faccenda somiglia a un «gnommero», formulazione simbolica dialettale tutta romana per definire un groviglio inestricabile, un pasticciaccio brutto. E a farne le spese, tanto per cambiare, sono i tifosi di calcio, già frastornati dagli insuccessi della Nazionale e, al momento in cui questo giornale va in stampa, ancora senza informazioni su quando si disputerà il derby Roma-Lazio, dopo 48 ore di rimpiattino tra Lega Serie A, Prefettura di Roma e Federtennis, attore incolpevole ma chiamato in causa obtorto collo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Figc macina altri record: due giorni di trattative per poi bidonare mezza Italia

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