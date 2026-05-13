La Figc macina altri record | due giorni di trattative per poi bidonare mezza Italia
La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha trascorso due giorni di trattative senza risultati concreti, lasciando molte squadre in attesa. Nel frattempo, il dibattito tra Lega e Prefettura riguardo al derby di Roma e altri quattro incontri si è protratto anche oggi, senza trovare una soluzione definitiva. La situazione ha generato disagi e incertezza tra le società coinvolte, mentre le discussioni continuano senza esito apparente.
A quanto pare, il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì sera alle 20.45. Lo dicono fonti Ansa, che confermano la volontà della Prefettura di restare sulle proprie posizioni. La faccenda somiglia a un «gnommero», formulazione simbolica dialettale tutta romana per definire un groviglio inestricabile, un pasticciaccio brutto. E a farne le spese, tanto per cambiare, sono i tifosi di calcio, già frastornati dagli insuccessi della Nazionale e, al momento in cui questo giornale va in stampa, ancora senza informazioni su quando si disputerà il derby Roma-Lazio, dopo 48 ore di rimpiattino tra Lega Serie A, Prefettura di Roma e Federtennis, attore incolpevole ma chiamato in causa obtorto collo.🔗 Leggi su Laverita.info
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