L’Italia scopre Elvanie Nimbona | record nazionale sfiorato in mezza maratona! Il nome nuovo da seguire

L’atleta ha ottenuto la cittadinanza italiana a dicembre e negli ultimi tre mesi ha partecipato a diverse gare di corsa su strada. Ha stabilito il record nazionale nella mezza maratona, avvicinandosi al miglior tempo mai registrato nella stessa distanza. La sua performance ha attirato l’attenzione del mondo sportivo e delle competizioni di lunga distanza nel paese.

Elvanie Nimbona ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso dicembre e negli ultimi tre mesi ha avuto modo di prendere parte a diversi eventi con il nuovo passaporto (seconda ai Campionati Italiani di Cross alle spalle di Nadia Battocletti), ma è oggi che la 28enne originaria del Burundi è balzata brillantemente agli onori delle cronache sportive. La portacolori della Caivano Runners ha infatti corso la mezza maratona di Berlino in 1h08:38, fermandosi ad appena undici secondi dal record italiano condiviso da Nadia Ejjafini e Sofiia Yaremchuk (1h08:27, nel primo caso a Cremona nel 2011 e nel secondo a Napoli nel 2024). Residente a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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