Il ritorno degli imperi e la sfida dell’Europa | Pier Paolo Portinaro presenta il suo ultimo volume alla Domus Mazziniana

Mercoledì 13 maggio alle 11 si terrà alla Domus Mazziniana un evento dedicato alla presentazione dell’ultimo volume di Pier Paolo Portinaro. L’incontro fa parte del ciclo “Clioscopio: le domande del Presente lo sguardo della storia”, organizzato dalla Domus Mazziniana e dall’Associazione Mazziniana Italiana. Durante l’appuntamento, verranno approfonditi temi legati alla rinascita degli imperi e alla sfida dell’Europa.

Nell’ambito del ciclo di incontri “Clioscopio: le domande del Presente lo sguardo della storia” organizzato dalla Domus Mazziniana e dall’Associazione Mazziniana Italiana, mercoledì 13 maggio alle ore 11.00 presso la sede della Domus Mazziniana (via Massimo d'Azeglio 14), ci sarà la presentazione.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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