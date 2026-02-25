Eugenio Larosa presenta il suo ultimo volume Essere donna tra Medioevo e Rinascimento

Sabato 28 febbraio, presso il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea di Faenza (Palazzo Laderchi, Corso Giuseppe Garibaldi 2), sarà presentato il volume “Essere Donna tra Medioevo e Rinascimento. Gesti, ruoli e comportamenti per la ricostruzione della figura femminile”, firmato dall'autore e consulente storico Eugenio Larosa. L’incontro sarà introdotto da Aldo Ghetti, curatore del Museo, e vedrà la partecipazione della relatrice Martina Fabbri Nuccitelli, in dialogo con l’autore. Cosa significava davvero essere donna nel tardo Medioevo e agli albori del Rinascimento? E come possiamo oggi interpretarne il ruolo con fedeltà storica? Questo libro nasce per offrire a rievocatrici, figuranti e attrici un riferimento solido e documentato, capace di restituire coerenza e verosimiglianza ai gesti, ai comportamenti e alla presenza scenica della donna d'epoca. Attraverso un'attenta selezione di testi originali, analizzati con rigore e chiarezza, l'autore propone un percorso che restituisce profondità storica alla figura femminile, al di là dell'apparenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

