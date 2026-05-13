La feroce satira sociale francese di Antony Cordier è una girandola di colpi di scena, con un cast eccezionale capitanato da Laurent Lafitte. Se cercate una commedia grottesca e cattiva, La festa è finita è ciò che fa per voi. Il film di Antony Cordier offre una variazione sul tema della lotta di classe offrendo uno sguardo impietoso sul ceto benestante francese. Non che vada meglio alla working class. Nessuno esce indenne da questa satira ferocissima che mette in conflitto due nuclei familiari apparentemente antitetici: i ricchi Trousselard, lui avvocato, lei attrice con figlia aspirante attrice al seguito, e gli Azizi, proletari che lavorano come guardiani tuttofare della lussuosa proprietà del Sud della Francia dove i Trousselard sono soliti trascorrere l'estate.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La festa è finita, recensione: la crudeltà della borghesia in una satira ferocissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La lezione di Pisapia e i garantisti riluttanti della borghesia italiana

Leggi anche: Famiglia nel bosco, la mamma: “Mai vista una crudeltà simile sui bimbi”. La lettera della figlia: “Ci manchi”

Temi più discussi: La festa è finita; La festa è finita, la recensione del film francese; La festa è finita. La recensione del film; La festa è finita!, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.

La Festa della Mamma è finita con discussioni sul divorzio - reddit.com reddit

La Festa Della Mamma non è ancora finita! Scegli la tecnologia Xiaomi per rendere la mamma felice! Hai ancora tempo fino al 14 Maggio! bit.ly/MotherDay-2026 x.com

La festa è finita, recensione: la crudeltà della borghesia in una satira ferocissimaLa festa è finita: la feroce satira sociale francese di Antony Cordier è una girandola di colpi di scena, con un cast eccezionale capitanato da Laurent Lafitte. movieplayer.it

La Festa è Finita (Classe Moyenne) di Antony CordierÈ periodo di vacanze. La famiglia borghesissima dei Trousselard – l’avvocato parigino Philippe (Laurent Lafitte), la moglie, attrice un tempo famosa in cerca di nuova popolarità, Laure (Elodie Bouche ... nonsolocinema.com