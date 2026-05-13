La festa è finita recensione | la crudeltà della borghesia in una satira ferocissima

Da movieplayer.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La feroce satira sociale francese di Antony Cordier è una girandola di colpi di scena, con un cast eccezionale capitanato da Laurent Lafitte. Se cercate una commedia grottesca e cattiva, La festa è finita è ciò che fa per voi. Il film di Antony Cordier offre una variazione sul tema della lotta di classe offrendo uno sguardo impietoso sul ceto benestante francese. Non che vada meglio alla working class. Nessuno esce indenne da questa satira ferocissima che mette in conflitto due nuclei familiari apparentemente antitetici: i ricchi Trousselard, lui avvocato, lei attrice con figlia aspirante attrice al seguito, e gli Azizi, proletari che lavorano come guardiani tuttofare della lussuosa proprietà del Sud della Francia dove i Trousselard sono soliti trascorrere l'estate.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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