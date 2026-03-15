la lezione di pisapia e i garantisti riluttanti della borghesia italiana

Giuliano Pisapia, ex sindaco di sinistra, ha rilasciato una dichiarazione di voto caratterizzata da un tono formale e conciso, riflettendo la sua posizione politica. La sua parole si distinguono per la semplicità e il rigore espressivo, senza ricorrere a frasi lunghe o a dettagli superflui. La dichiarazione si inserisce in un contesto politico dove il ruolo dei garantisti della borghesia italiana appare centrale.

“Al referendum voto Sì. E' una scelta storica per avere una giustizia più equa”, dice Pietro Perlingieri Formidabile, signorile nel suo laconismo, la concisione della dichiarazione di voto di Giuliano Pisapia, l’ultimo sindaco di sinistra che abbia avuto, oltre a un sapore politico controverso ma autentico, un impegno morale garantista: “Io voto Sì”. Beato lui che può far scandalo, scandalo evangelico, positivo e politicamente caritatevole, con sole otto lettere. Il figliolo di Giandomenico, giurista insigne e collaboratore di Giuliano Vassalli per il codice di procedura accusatorio, civile, impostato per una terzietà vera del giudice che poi purtroppo fu tradita tanto spesso nella pratica, non ha voglia di intrupparsi nel certame parapolitico della faziosità. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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