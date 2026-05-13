La Feruzza porta a casa il suo quarto scudetto Battuta la Casa Culturale ai calci di rigore
La squadra di Feruzza ha conquistato il suo quarto titolo di campione, superando la Casa Culturale ai calci di rigore. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-5 a favore di Feruzza dopo i tempi supplementari. La formazione di Feruzza ha schierato Pannocchia, Papa, Raducci, Botrini, Bertelli, Nardi, Tabet, Gamba, Scannadinari e altri. La Casa Culturale ha invece schierato i propri giocatori fino all’ultima sostituzione.
ferruzza 6 casa culturale 5 FERRUZZA: Pannocchia, Papa (65’ Cardellicchio), Raducci, Botrini, Bertelli, Nardi, Tabet (81’ Camilletti), Gamba, Scannadinari M. (54’ Angerame), Paolieri (79’ Scannadinari A.), Sonko (76’ Ciambotti). A disp.: Mannucci, Governi, Moriani, Vanni. All.: Parentini. CASA CULTURALE: Motti (81’ Calorini), Mazzantini, Falaschi, Ciccarelli (80’ Cerrato), Quaglierini, Becherini, Posani, Regini (71’ Cioni), Marescalchi (81’ Campigli), Bartalucci, Saitta. A disp.: Taddei, Bini, Intreccialagli, Pasquali, Latini. All.: Matteoli. Arbitro: Masotti (assistenti Lippi e Cannizzaro, quarto uomo Cocchini). Reti: 17’ Bartalucci; 19’ aut.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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