La Feruzza porta a casa il suo quarto scudetto Battuta la Casa Culturale ai calci di rigore

Da sport.quotidiano.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Feruzza ha conquistato il suo quarto titolo di campione, superando la Casa Culturale ai calci di rigore. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-5 a favore di Feruzza dopo i tempi supplementari. La formazione di Feruzza ha schierato Pannocchia, Papa, Raducci, Botrini, Bertelli, Nardi, Tabet, Gamba, Scannadinari e altri. La Casa Culturale ha invece schierato i propri giocatori fino all’ultima sostituzione.

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ferruzza 6 casa culturale 5 FERRUZZA: Pannocchia, Papa (65’ Cardellicchio), Raducci, Botrini, Bertelli, Nardi, Tabet (81’ Camilletti), Gamba, Scannadinari M. (54’ Angerame), Paolieri (79’ Scannadinari A.), Sonko (76’ Ciambotti). A disp.: Mannucci, Governi, Moriani, Vanni. All.: Parentini. CASA CULTURALE: Motti (81’ Calorini), Mazzantini, Falaschi, Ciccarelli (80’ Cerrato), Quaglierini, Becherini, Posani, Regini (71’ Cioni), Marescalchi (81’ Campigli), Bartalucci, Saitta. A disp.: Taddei, Bini, Intreccialagli, Pasquali, Latini. All.: Matteoli. Arbitro: Masotti (assistenti Lippi e Cannizzaro, quarto uomo Cocchini). Reti: 17’ Bartalucci; 19’ aut.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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