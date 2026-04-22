La Lazio si è qualificata per la finale di Coppa Italia battendo l'Atalanta ai calci di rigore con un punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con i tempi regolamentari e supplementari senza un vincitore, portando ai rigori. La finale si disputerà contro l'Inter, che si era già assicurata la qualificazione eliminando il Como nella gara precedente. La vittoria della Lazio ha visto un ruolo importante di un singolo giocatore.

AGI - La Lazio vince 3-2 dopo i calci di rigore contro l' Atalanta e conquista la finale di Coppa Italia, dove sfiderà l' Inter che ieri ha eliminato il Como. Decisiva la prestazione di Motta, il classe 2005 biancazzurro ha parato ben quattro penalty su cinque, regalando il pass ai suoi al termine di una gara piena d'emozioni ( 1-1 al 90° ). Dopo il 2-2 dell'Olimpico all'andata, si comincia con Palladino che conferma il solito 3-4-2-1 con De Ketelaere e Zalewski alle spalle di Krstovic. Sarri ha schierato il 4-3-3 con Patric in cabina di regia e Noslin unico riferimento offensivo. I padroni di casa hanno iniziato col piede premuto sull' acceleratore, Zalewski ha avuto la prima occasione del match, ma l'italo-polacco non è riuscito a inquadrare la porta.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Coppa Italia, Motta superstar porta la Lazio in finale. Atalanta sconfitta ai calci di rigore

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