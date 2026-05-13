Durante una tappa quanto mai difficile, la fuga si è mantenuta sotto controllo per gran parte del percorso, ma il finale si è rivelato complicato a causa delle condizioni meteo avverse. Tra i momenti più discussi, le azioni di alcuni corridori, tra cui un attacco di ciccone, hanno attirato l’attenzione, mentre altri atleti di team come Visma e Red Bull sono stati descritti come remissivi. La gara si è conclusa con un risultato che ha lasciato alcuni dubbi sulla gestione delle energie da parte di alcuni protagonisti.

UNA TAPPA DAL SAPORE AGRODOLCE. E’ stata spettacolare, ma piena di problematiche. La fuga inizialmente è stata tenuta sotto controllo a 2 minuti, poi è mancato il finale, forse anche per il tempo inclemente. I due che sono andati via hanno preso un bel margine. Secondo me non puoi dare così tanto vantaggio, mi sembra un azzardo. Non ho capito bene la Visma che aveva Campenaerts davanti e non tirava, poi dopo non si sono mai mossi. Lo considero un grave errore sia della Red Bull sia della Visma. Poi va detto che di corridori in gruppo ne sono rimasti pochi. E’ vero che Vingegaard si sente molto forte, ma io non avrei dato quel vantaggio lì ad Eulalio.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Non è stato bello vedere Ciccone tirare. Atteggiamento remissivo di Visma e Red Bull”

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