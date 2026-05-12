Durante l’ultima tappa, il corridore ha conquistato la maglia rosa, un risultato che non aveva mai raggiunto prima. La sua attenzione sembra essere rivolta più alla classifica generale che alla vittoria di tappa, anche se alcuni osservatori ipotizzano un possibile interesse per il leader della classifica. Un collega commenta che l’attuale giornata potrebbe rappresentare un momento di difficoltà per alcuni favoriti, tra cui un altro corridore considerato potenzialmente competitivo.

GIULIO CICCONE CORRIDORE DI VALORE. Ha sempre cercato la maglia rosa e non l’aveva mai avuta. Ora che ce l’ha, speriamo che gli sia di stimolo. È un corridore che ha fatto dei risultati importanti in carriera, battendo anche corridori come Roglic ed Evenepoel, è arrivato 2° alla Liegi. FINO A DOVE PUÒ TENERE LA MAGLIA ROSA CICCONE?. Io mi auguro che la tenga fino a dopo Corno alle Scale. Quando hai la maglia rosa addosso, chi lo sa.Lui sta bene, altrimenti non sarebbe lì. Non facciamoci illusioni, perché lui non vuole fare classifica, ma magari è la volta buona che gli viene bene. Già sul Blockhaus si vedrà: penso che lì Vingegaard voglia dare un segnale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Ciccone non cerca la classifica, ma magari…Bernal? Solo una giornata storta”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

‘La Fagianata’ di Magrini: “A Milan manca l’ultimo uomo. Gli italiani ci sono, ma senza la vittoria”MAGNIER È IL VELOCISTA MIGLIORE DI QUESTO GIRO? Avendo vinto due tappe, verrebbe da dire di sì, però è ancora presto per affermarlo.

‘La Fagianata’ di Magrini: “Per Vingegaard non sarà una passeggiata. Vorrei che Pellizzari azzardasse, attenzione a Pinarello”Torna l’immancabile ‘Fagianata‘, la rubrica giornaliera con cui approfondiremo insieme a Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport ed...

Argomenti più discussi: ‘La Fagianata’ di Magrini: Per Vingegaard non sarà una passeggiata. Vorrei che Pellizzari azzardasse, attenzione a Pinarello; ‘La Fagianata’ di Magrini: Momento d’oro per la Francia, Seixas fa bene ad andare al Tour. Milan flop di giornata; ‘La Fagianata’ di Magrini: Vingegaard voleva misurare gli avversari e ha capito una cosa. Piganzoli può fare un percorso; ‘La Fagianata’ di Magrini: A Milan manca l’ultimo uomo. Gli italiani ci sono, ma senza la vittoria.

‘La Fagianata’ di Magrini: Momento d’oro per la Francia, Seixas fa bene ad andare al Tour. Milan flop di giornata - x.com

‘La Fagianata’ di Magrini: Ciccone non cerca la classifica, ma magari…Bernal? Solo una giornata stortaGIULIO CICCONE CORRIDORE DI VALORE Ha sempre cercato la maglia rosa e non l'aveva mai avuta. Ora che ce l'ha, speriamo che gli sia di stimolo. È un ... oasport.it