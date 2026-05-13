Una strada principale è rimasta bloccata per sette ore a causa di un incidente che ha coinvolto un tir e un altro veicolo. Dopo lo scontro, i pomodori trasportati sono finiti sull’asfalto, creando ulteriori difficoltà alla circolazione. Le autorità hanno applicato le stesse procedure adottate in caso di neve, ma questa volta la strada si è fermata a causa del carico di prodotti agricoli lasciato sulla carreggiata.

di Claudio Roselli Le disposizioni attuate sono state le stesse del piano neve, con la differenza che però stavolta in terra erano caduti i pomodori, perché a causare la paralisi del traffico per una intera mattinata (sette ore per l’esattezza) è stato un incidente stradale. E guarda caso, sempre nel tratto di E45 in corrispondenza del quale manca la viabilità alternativa, tanto per ribadire il concetto. È successo poco dopo le 7 di ieri sul viadotto Tevere IV, al chilometro 161,800 nel territorio di Pieve Santo Stefano fra gli svincoli di Valsavignone e di Canili di Verghereto e a centinaia di metri dal confine con l’Emilia Romagna, quando...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La E45 paralizzata per sette ore. Pomodori sull’asfalto dopo lo schianto

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