Bimbo di 3 anni investito e abbandonato sull’asfalto | pirata della strada rintracciato dopo due ore

Questo pomeriggio, intorno alle 16, un bambino di tre anni è stato investito mentre attraversava via Bengasi. Dopo l’incidente, l’auto si è allontanata senza fermarsi e il veicolo è stato rintracciato circa due ore dopo. Il bambino è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Grave episodio questo pomeriggio, intorno alle 16, in via Bengasi, dove un bambino di appena tre anni è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo improvvisamente sulla carreggiata proprio mentre sopraggiungeva il.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Foggia, bimbo di 3 anni investito in centro: pirata della strada in fugaUn bambino di appena tre anni è stato investito nel pomeriggio in via Bengasi, nel centro storico di Foggia , da un’autovettura il cui conducente non... Investito in Piazza Berardi da un pirata della strada. Rintracciato e denunciato un 65enneAttimi di grande apprensione nella serata di sabato 28 febbraio nel cuore di Ceccano (Frosinone), dove un pedone quarantacinquenne è stato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Malore in casa, muore bimbo di 3 anni; Bambino di 3 anni investito da un camion: in codice rosso al Gaslini; Bimbo di 3 anni caduto dal balcone a Sassari, è fuori pericolo; EVENTI PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI A ROMA E DINTORNI: COSA FARE IL 18 E 19 APRILE 2026. Bimbo di 3 anni investito a Sestri Ponente: trasportato d'urgenza al GasliniIl piccolo è stato colpito da un autocarro: non risulta in pericolo di vita. Il conducente del mezzo negativo all'alcoltest ... ilsecoloxix.it Bimbo di 3 anni investito a Foggia da un'auto pirataIl bambino che era a piedi con la madre è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti. La polizia sulle tracce del conducente dell'auto ... rainews.it Foggia, auto investe bimbo di 3 anni e fugge: conducente rintracciato dalla Polizia Locale Un bambino di appena 3 anni è stato investito da un’auto nel pomeriggio di oggi a Foggia. Il fatto è accaduto in via Bengasi, nel centro storico della città. Per quelle che - facebook.com facebook Foggia, bimbo di tre anni investito da un'auto nel centro storico: pirata della strada fugge senza prestare soccorso x.com