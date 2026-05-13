La donna che inventò il test di gravidanza fai da te

Margaret Crane, artista di New York, inventò un metodo casalingo per individuare la gravidanza. Non aveva formazione in biologia, ma sviluppò un dispositivo che permetteva di rilevare le variazioni ormonali attraverso un semplice test. La sua invenzione, realizzata negli anni Cinquanta, rappresentò una delle prime soluzioni fatte in casa per verificare lo stato di gravidanza. Successivamente, questa idea si evolse e portò alla creazione dei test di gravidanza disponibili sul mercato.

Margaret Crane era un'artista di New York che non sapeva niente di biologia ma che intuì quanto avrebbe cambiato la vita delle donne Fino agli anni Sessanta per determinare se una persona era incinta andava fatto un esame delle urine in laboratorio, i cui risultati potevano arrivare anche dopo settimane. Per avere il primo prototipo di un test da fare a casa, e che desse un riscontro in poche ore, si dovette aspettare Margaret Crane, un’artista di New York che inventò uno strumento destinato a entrare nella vita di milioni di donne, e a rivoluzionare un intero settore, pur senza alcun riconoscimento economico. Come spesso è accaduto a scienziate e figure femminili in diversi campi, infatti, il contributo di Crane è stato reso noto e rivalutato solo nell’ultima decina d’anni.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Bisogna fare un TEST DI GRAVIDANZA

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