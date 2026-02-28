LEGO Architecture Fontana di Trevi – Kit Modellismo di Monumenti Barocchi con Facciata di Palazzo Poli e Sculture – Fai da Te per Adulti da Collezione – Regalo Uomo o Donna Amanti della Storia – 21062 – idea regalo inter

Un nuovo kit di modellismo dedicato alla Fontana di Trevi, parte della linea LEGO Architecture, permette di ricostruire dettagliatamente la facciata di Palazzo Poli e le sculture. Il set, pensato per adulti e appassionati di storia, include 21062 pezzi e si presenta come un’opzione interessante per chi desidera unire passione e collezionismo. È indicato anche come regalo per uomini e donne amanti dell’arte e della cultura.