Perseguita la rivale in amore offendendola su Facebook | Te la fai con avvocati e carabinieri Donna condannata

Una donna ha perseguitato la rivale sui social, offendendola ripetutamente con insulti e commenti offensivi. La situazione, nata da un presunto rapporto con l’ex partner, ha portato a un lungo periodo di tensioni e aggressioni online. La vicenda si è conclusa con una condanna, evidenziando come comportamenti aggressivi sui social possano avere conseguenze legali.

Un odio profondo e immotivato, nato da una presunta relazione con il suo ex mai accettata, si è trasformato in un incubo durato oltre un anno. È la vicenda approdata davanti al tribunale dorico dove una donna di 42 anni, di origine albanese e residente in città, è stata condannata oggi a.

Tormenta la rivale in amore con 144 telefonate in un giorno: “Sei incinta vero?”. Condannata per stalking una 41enneMessaggi e vocali intimidatori sono arrivati a una donna di 34 anni sui social e da numeri di cellulari diversi.

