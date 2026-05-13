La donazione al Comune Le opere di Roberto Gotta esposte a ’Le Stanze’

Due opere dell’artista Roberto Gotta sono state donate al Comune di Manciano e sono ora esposte nelle sale di ’Le Stanze’. L’atto di donazione è stato ufficializzato di recente, e le opere sono state integrate nel patrimonio culturale dell’ente pubblico. La decisione di includere queste creazioni si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione del patrimonio artistico locale.

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Due opere dell’artista Roberto Gotta entrano a far parte del patrimonio culturale del Comune di Manciano. I lavori, donati all’amministrazione comunale, saranno ospitati negli spazi de Le Stanze, luogo profondamente legato al percorso umano e artistico di Gotta, scomparso nel 2022. L’artista, nato a Parigi nel 1952 ma di origini milanesi (venuto a mancare quattro anni fa), aveva scelto di vivere tra Manciano e Poggio Murella, trovando nella Maremma una fonte continua di ispirazione. Proprio nei locali di via Roma, oggi sede de "Le Stanze", aveva allestito la sua prima mostra insieme all’amico Roberto Demaria, in un periodo in cui gli spazi non erano ancora stati restaurati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La donazione al Comune. Le opere di Roberto Gotta esposte a ’Le Stanze’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Da Elenk’Art la mostra Scultorea: esposte le opere di Giovanni Lo VersoVenerdì 15 maggio alle ore 17 nello spazio espositivo Elenk’Art di Palermo si inaugura la mostra Scultorea, personale dello scultore palermitano... Le opere dell'artista avellinese Angela Magliaro esposte alla Casina VanvitellianaUn’innata passione per l’arte, da molti anni protagonista su importanti palcoscenici dedicati alla pittura contemporanea in Italia e all’estero, ogni... Si parla di: La donazione al Comune. Le opere di Roberto Gotta esposte a ’Le Stanze’; Arte povera e memoria: donate al Comune due opere di Roberto Gotta. San Giorgia Del Sannio, area destinata all'infanzia c'è la donazione al ComuneUn filo rosso lungo sessant'anni lega la generosità di una famiglia al futuro dei servizi per l'infanzia a San Giorgio del Sannio, ma non senza scossoni politici. Il ... ilmattino.it