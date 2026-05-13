Durante l’ultima partita casalinga, valida per la vittoria contro l’Avellino, i tifosi azzurri hanno sostenuto la squadra con grande entusiasmo, anche se gli spalti non sono mai stati completamente pieni. La presenza sugli spalti durante le sfide è rimasta limitata rispetto a precedenti incontri, nonostante l’importanza della partita. Dopo la fase finale del campionato, i supporter hanno comunque contribuito a creare un’atmosfera di sostegno, dando voce ai propri cori fino alla fine.

Dopo lo spavento del finale di stagione, anche i tifosi azzurri hanno giocato la propria parte nella salvezza, spingendo i giocatori a squarciagola nell’ultima uscita casalinga, quella della vittoria sull’Avellino. In rapporto alle altre avversarie in cadetteria, però, non sono numeri da capogiro quelli raccolti dall’ Empoli relativamente alla presenza dei tifosi in casa: il Castellani è infatti l’ottavo stadio per capacità della Serie B 202526 (19847 posti), ma l’Empoli è la sedicesima squadra del campionato per media spettatori, registrandone ‘solo’ 6695 a partita. Un rapporto, quello tra capacità e media, tra i più bassi della lega: solo 1 seggiolino su 3 trova un padrone, quando l’Empoli gioca in casa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La curiosità. Numeri al Castellani . Spalti mai ’affollati’ durante le sfide

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