Il 14 aprile 2026 si è verificato un episodio di tensione tra il governo italiano e l’ex presidente statunitense, con quest’ultimo che ha criticato pubblicamente la posizione di Meloni sulla guerra all’Iran. La leader italiana si è trovata nel mirino di Trump in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui è stata messa in discussione la sua scelta di non sostenere gli Stati Uniti in questa operazione militare.

Meloni dovrebbe dire che gli Stati Uniti d’America restano il nostro migliore alleato, ma che sbagliano nell’attaccare a tutto braccio gli alleati NATO e il Papa. Soprattutto dopo che Trump si è lanciato in una guerra senza coinvolgere gli alleati storici e che oggi sembra avere poca sostanza strategica. La guerra contro il regime iraniano è moralmente e politicamente giusta, ma modi e mezzi sono sbagliati. In generale, la sinergia con Trump ha portato più benefici o rischi per Meloni? Quanto è realistica l’ipotesi, in tal senso, che alcuni scivoloni politici come la sconfitta al Referendum della Giustizia siano legati anche a un rigetto dell’elettorato per la linea dell’esecutivo? Non legherei il risultato del referendum a questioni di politica internazionale.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Le sfide di Meloni dopo il braccio di ferro con Trump. L’opinione di Lorenzo Castellani

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