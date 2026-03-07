Durante una lezione a Empoli, gli studenti hanno posto domande su Carlo Castellani, chiedendo chi fosse e perché lo stadio locale porti il suo nome. Altre domande hanno riguardato il significato dell’essere stati deportati, mentre alcuni ragazzi consultavano i loro quaderni o alzavano la mano per intervenire. Franco ha raccontato ai giovani la storia del padre, invitando a non dimenticare mai.

EMPOLI Dai loro banchi ascoltando attenti. Alcuni tengono il quaderno aperto, altri alzano la mano. Le domande arrivano spontanee: "Chi era Carlo Castellani?" "Perché lo stadio di Empoli porta il suo nome?" "E cosa significa essere stati deportati?". È dalla curiosità dei più piccoli che prendono forma gli incontri organizzati nelle scuole elementari dell’Empolese da Aned in supporto alla Scuola del tifo dell’Empoli Calcio. Appuntamenti che si sono svolti nelle scorse settimane, strettamente legati alle commemorazioni delle deportazioni dell’8 marzo 1944. A raccontare la sua storia, davanti agli alunni delle scuole primarie, è Franco Castellani, figlio di Carlo, il calciatore dell’Empoli deportato nei lager nazisti e mai più tornato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - La Storia tra i banchi. Chi era Carlo Castellani? Franco racconta il padre: "Mai dimenticare"

