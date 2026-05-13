La cura della città in sinergia coi cittadini

A Pontedera è stato avviato il progetto Beni in Comune, che permette a cittadini singoli, associazioni o enti privati di partecipare alla cura e gestione degli spazi pubblici. La proposta prevede l’adesione volontaria di vari soggetti, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità nel mantenimento del patrimonio urbano. L’iniziativa mira a promuovere un rapporto più stretto tra cittadini e amministrazione, favorendo la collaborazione nella tutela e valorizzazione del territorio.

Prende il via il progetto Beni in Comune a Pontedera, un progetto al quale possono aderire cittadini in forma singola o aggregata, associazioni o enti privati. Pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative, attività ambientali. Ma anche spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che hanno dimensioni e valore economico significativo. Sono gli ambiti di intervento di Beni in Comune, un percorso condiviso per attuare forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di realtà funzionali al benessere della comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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