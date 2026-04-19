Confronto coi cittadini per migliorare la città

Un ciclo di incontri tra amministratori e cittadini si è svolto recentemente nei quartieri della città, offrendo l’opportunità di ascoltare direttamente le esigenze e le proposte di chi vive quotidianamente gli spazi urbani. Le riunioni si sono svolte in luoghi facilmente accessibili e hanno favorito un dialogo immediato e diretto tra le parti coinvolte. Questo tipo di incontro mira a raccogliere feedback concreti per eventuali interventi futuri.

Sono molto soddisfatta di questo ciclo di incontri, che ci ha permesso di confrontarci direttamente con i cittadini nei luoghi a loro più vicini, ascoltando esigenze e proposte in modo immediato e concreto. Questo è lo spirito con cui vogliamo proseguire, rafforzando il dialogo e la presenza dell’amministrazione sul territorio. Sono le parole del sindaco Stefania Signorini, a margine del primo appuntamento di " Giunta in piazza ", che si è svolto ieri mattina in piazza Mazzini ed ha "sostituito" i "Lunedì del sindaco". L’iniziativa è promossa dall’amministrazione per favorire l’incontro diretto con i cittadini e raccogliere istanze, proposte e segnalazioni sui temi più rilevanti per la vita dei quartieri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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TERAMO città sicura il Sindaco: “ci sono fenomeni che ci spingono ad alzare la guardia”

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