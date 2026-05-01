La Rivoluzione della Cura | la città gestita dai cittadini il bilancio della serata

Si è concluso ieri sera presso la sede della Cgil di Arezzo un incontro con una vasta partecipazione di pubblico. La serata ha visto come ospite Marco Bersani di Attac Italia, che ha affrontato il tema della gestione della città attraverso un modello partecipativo. L’evento è stato organizzato per illustrare le proposte sulla cura e la gestione condivisa degli spazi urbani.

Si è concluso con una grande partecipazione di pubblico l’incontro tenutosi ieri sera presso la sede della Cgil di Arezzo, che ha visto come protagonista Marco Bersani di Attac Italia. L’iniziativa, intitolata “La Rivoluzione della Cura: la città gestita dai cittadini”, ha saputo catalizzare.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate La rivoluzione "gentile" di via Candelai, Lagalla: "Pubblico e privato insieme per una cura condivisa della città"“Palermo continua a investire su modelli innovativi di amministrazione condivisa, valorizzando le energie civiche e imprenditoriali presenti sul... Leggi anche: Putignano disegna il suo futuro: dai cittadini quattro progetti per il nuovo volto della città Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La Rivoluzione della Cura, Marco Bersani di Attac ad Arezzo; Dalla condanna alla cura: la rivoluzione silenziosa dell’ematologia; Dal gene alla cura: la rivoluzione genetica che sta cambiando la medicina pediatrica; Ad Arco c’è la Rivoluzione francese / Notizie / Novità / Homepage. La Rivoluzione della Cura, Marco Bersani di Attac ad ArezzoArezzo, 27 aprile 2026 – La Rivoluzione della Cura Marco Bersani di Attac ad Arezzo per discutere di beni comuni, diritti e giustizia sociale. Un incontro pubblico per ripensare il nostro modello soci ... lanazione.it San Giovanni ospita Antonella Viola per un incontro su La rivoluzione della curaNell’ambito delle iniziative per Bright Night a San Giovanni Valdarno, venerdì 26 settembre alle 18 nella Pieve di San Giovanni Battista, arriverà l’immunologa e divulgatrice scientifica Antonella ... lanazione.it Sabato 2 maggio 2026 si terrà il finissage della mostra “Caravaggio. La rivoluzione della luce”, a cura di Pierluigi Carofano e organizzata dal Comune di Teramo, MetaMorfosi Eventi e il Polo Museale Città di Teramo. L'evento si terrà a L'ARCA - Laboratorio pe - facebook.com facebook