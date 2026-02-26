Mkhitaryan | Bodo? Abbiamo un altro obiettivo ora | Chivu ci ha dato una cosa che Inzaghi…

Henrikh Mkhitaryan ha parlato di recente di un nuovo obiettivo dopo aver affrontato il Bodo. Ha spiegato come alcune esperienze e suggerimenti ricevuti abbiano cambiato la sua prospettiva, portandolo a concentrarsi su altri traguardi. Nel corso di un evento all’Università Bocconi, il calciatore ha condiviso alcuni dettagli sul percorso che lo ha portato a rivedere le proprie priorità.

Henrikh Mkhitaryan si è raccontato durante l'incontro all' Università Bocconi, ripercorrendo le sue radici e le figure che lo hanno ispirato. " Il primo idolo è stato mio padre come calciatore ", ha spiegato, ricordando poi come negli anni abbia preso esempio anche da campioni di altri sport: " Michael Jordan è stato un idolo per me, ho imparato qualcosa da lui ". L'armeno ha parlato anche delle difficoltà legate agli infortuni: " Quando torni hai più fame e voglia di fare ancora meglio per te e la squadra ". Il centrocampista ha affrontato anche il tema dell'eliminazione europea con il Bodo, sottolineando la reazione del gruppo: " Abbiamo avuto una grande frustrazione, ma dopo qualche ora siamo tornati ad allenarci pensando che abbiamo un altro obiettivo da raggiungere.

