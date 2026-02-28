Kalulu sincero | Non mi ha dato fastidio la squalifica ma un’altra cosa La squadra viene prima del singolo
Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juve, Kalulu ha parlato della sua squalifica, sottolineando che non gli ha dato fastidio, ma ha evidenziato un altro aspetto. Ha affermato che la squadra viene prima del singolo e ha commentato la situazione senza entrare in dettagli personali o motivazioni. Le sue parole si sono concentrate sulla priorità collettiva rispetto alla singola esperienza.
Kalulu in conferenza stampa alla vigilia di Roma Juve è ritornato sulla squalifica soffermandosi su cosa gli ha dato più fastidio. Le parole. Vigilia di Roma Juve in casa bianconera con Kalulu in conferenza stampa. Il francese ha affrontato diversi temi e fra questi anche la squalifica dopo la sfida contro l’Inter. Cosa ha detto il francese sull’episodio. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE SQUALIFICA, COSA GLI HA DATO PIU’ FASTIDIO? – «Quello che mi darà fastidio sarà sempre il risultato finale. Con una vittoria, nonostante l’espulsione, avrei avuto meno amarezza perché la squadra viene prima del singolo». LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI KALULU QUOTE ROMA JUVE – Ultima chiamata per i bianconeri, in lotta insieme ai giallorossi per un posto Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
