Kalulu sincero | Non mi ha dato fastidio la squalifica ma un’altra cosa La squadra viene prima del singolo

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juve, Kalulu ha parlato della sua squalifica, sottolineando che non gli ha dato fastidio, ma ha evidenziato un altro aspetto. Ha affermato che la squadra viene prima del singolo e ha commentato la situazione senza entrare in dettagli personali o motivazioni. Le sue parole si sono concentrate sulla priorità collettiva rispetto alla singola esperienza.