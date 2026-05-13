La Corte UE condanna l’Italia D’Aprile Uil Scuola Rua | Basta contratti a tempo serve un piano straordinario di stabilizzazione
La Corte di Giustizia europea ha emesso una sentenza che condanna l’Italia riguardo al sistema di reclutamento del personale ATA, definendolo strutturalmente basato sulla precarietà e causando abusi ripetuti nei confronti di migliaia di lavoratori. D’Aprile, rappresentante della Uil Scuola Rua, ha commentato che è necessario superare i contratti a tempo e avviare un piano straordinario per la stabilizzazione del personale. La decisione arriva dopo anni di denuncie e segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali.
“La sentenza della Corte di Giustizia certifica ciò che da tempo denunciamo: il sistema di reclutamento del personale ATA è strutturalmente fondato sulla precarietà e produce abusi seriali ai danni di migliaia di lavoratrici e lavoratori”. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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